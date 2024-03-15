Салон красоты, похоронное бюро, пятизвездочный отель: СМИ узнали о бизнесе Тищенко в Закарпатье (видео)

В свободной энциклопедии "Википедия" народный депутат Николай Тищенко упоминается как пророссийский украинский политик и общественный деятель.

Related video

Народный депутат Николай Тищенко, который был избран по спискам "Слуги народа", а теперь стал мажоритарщиком, развернул бурную бизнес-деятельность на территории Закарпатской области. О высокой активности нардепа вне парламента говорится в расследовании журналистов "Украинской правды".

"Апартаменты, салон красоты, похоронное бюро, пятизвездочный парк-отель, два охранника, свои люди на высоких должностях. Это далеко не полный перечень "хазяйства", которым, похоже, обзавелся в Ужгороде народный депутат Николай Тищенко и его семья за последние годы", — отмечают расследователи.

В марте 2021 года Тищенко назначили председателем Закарпатской областной организации партии "СН", но в середине 2022-го сняли "из-за плохой репутации". Всего в свободной энциклопедии "Википедия" он значится как пророссийский украинский политик и общественный деятель. Журналисты-расследователи проследили за поездкой Тищенко на Закарпатье в феврале 2024 года.

Закарпатские тропы народного избранника

С кем только не встречался депутат Тищенко на Закарпатье. Но, как говорят журналисты, не подумайте, что по парламентским делам, потому что среди людей, которых видели рядом с Тищенко, были:

его бывшая жена Алла Барановская, которая живет в самом дорогом жилом комплексе Ужгорода и владеет салоном красоты. Кто оплачивает такой немаржинальный бизнес и такую изысканную недвижимость, не знают ни она, ни ее экс-супруг;

на следующей встрече в загородном комплексе "Киликия" Тищенко встретился с его владельцем, местным депутатом из фракции "СН" Арсеном Мелкумяном. Именно при содействии Тищенко Мелкумян стал секретарем Ужгородского городского совета, хотя и ненадолго;

следующим визави Тищенко стал новый председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай, а после этого — первый заместитель начальника экологической инспекции в регионе Михаил Банка.

Какие политические вопросы государственного уровня Тищенко решал со всеми своими собеседниками, неизвестно, но деловые связи, по мнению журналистов, точно наладил. Наиболее интересным, по информации расследователей, мог быть разговор с Банком, о вероятной причастности которого к хищению земельных участков и нарушению лесного законодательства говорилось в расследовании сайта NGL Media.

Журналисты имеют также данные о возможной связи Тищенко с комплексом отдыха "Бристоль". Возле этого отеля журналисты видели коллегу Тищенко Андрея Стрихарского. Также в недостроенный паркинг "Бристоля" заехал электрокар Mercedes, штрафы за который приходили на владелицу отеля Камаеву. До того, как стать владелицей отеля, она работала директором строительной фирмы "Статус-премиум".

Фото: Скриншот

Еще один возможный бизнес Тищенко в Ужгороде — похоронное бюро "Сяйво". Его официальная владелица — Светлана Андриенко, а ее муж по фамилии Зинченко — помощник Тищенко на общественных началах. Светлана отрицает связь якобы своего бизнеса с народным депутатом, однако это не доказано, отмечают расследователи.

В целом, по данным журналистов, Тищенко часто пользуется имуществом, которое ему не принадлежит — квартирой в Киеве, квартирой в Ужгороде, двумя машинами.

Реакция Тищенко на расследование

В комментарии журналистам Тищенко подтвердил, что пользуется автомобилем другого человека — по фамилии Орлов, которого журналисты назвали его водителем. Тищенко обещал отразить информацию в декларации за 2023 год, а пока что он не скажет, чтобы была "маленькая интрига".

Лоббирование Михаила Банка депутат отрицает. Относительно отеля "Бристоль" Тищенко сначала сказал, что такого не знает, а потом вспомнил, что знает. По его словам, с этим отелем связан другой парламентарий, от "Слуги народа". Журналист Михаил Ткач отметил, что есть данные о причастности к отелю и самого Тищенко, а не только Стрихарского. Тищенко назвал это ложью и сказал, что был там только раз, когда "открывал уголовное дело" относительно захвата территории.

Относительно похоронного бюро, Тищенко сказал, что связи не имеет, но признал, что Зинченко до сих пор является его помощником на общественных началах, и он "хорошо работает".

"Никакого отношения не знаю, и жену видел однажды, еще давно", — сказал Тищенко о владелице "Сяйва".

Важно

"Остаемся друзьями": Николай Тищенко назвал причину своего развода

Напомним, экс-супруга внефракционного депутата Верховной Рады Николая Тищенко сделала ему интересный подарок. Алла Барановская недавно презентовала экс-супругу 12,6 млн гривен.

Кроме того, Фокус писал, что 29-летняя украинская бизнес-леди и бывшая жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская показалась на отдыхе на горнолыжном курорте. Фотографии с отдыха с 6-летним сыном Давидом женщина опубликовала у себя на странице в Инстаграм.