"Здається дивним": у Зеленського розкритикували ЄС через торгівлю з Росією

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія прагне тривалого конфлікту та хоче, аби на Заході з'явилася "втома".

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Західні партнери України через два роки з початку вторгнення досі прагнуть діяти в обох напрямках, навіть попри очевидну підготовку Москви до тривалого військового конфлікту на виснаження. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Politico.

На його думку, союзники Києва повинні надавати всіляку підтримку у війні, проте водночас вони хочуть захистити власний ринок, використовуючи протекціоністський шлях. Водночас представник влади стверджує, що країни Європи не відмовилися від торгівлі з Росією, хоча війна затягується.

"З моєї точки зору все це здається дивним. З одного боку, ви надаєте фінансування для оборони України, яка захищається від нападу РФ. Проте ваші компанії також надають фінансування російському федеральному бюджету, з якого 42% спрямовується безпосередньо на війну. Тому ви водночас перебуваєте і тут, і там", — сказав Подоляк.

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Також радник глави Офісу президента додав, що Росії потрібна тривала війна, а також "втомленість" від війни і заклик до пошуку компромісних рішень. Проте чиновник переконаний, що ця війна не має компромісного рішення.

Окремо Подоляк заявив, що його розчаровує відсутність швидких рішень Заходу щодо поставок ЗСУ артилерійських снарядів. Водночас Подоляк очікує, що попри всі активні дискусії у Сполучених Штатах, союзники все ж приймуть новий пакет допомоги, оскільки "інвестиції в Україну – це інвестиції в американську репутацію та домінування США у світі".

1 березня у своєму Telegram Подоляк прокоментував можливість досягнення домовленостей з Кремлем навесні 2022 року.

Також 8 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому чоловіки повинні спокійно сприймати роздачу повісток у спортзалах.