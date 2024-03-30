Зеленський може звільнити ще одного заступника Єрмака, — ЗМІ

За даними журналістів, компанію Андрію Смирнову й Олексію Дніпровому може скласти Андрій Сибіга. Після звільнення він і надалі займатиметься дипломатичною роботою.

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Президент України Володимир Зеленський може звільнити ще одного топкерівника Офісу президента. Банкову може залишити Андрій Сибіга, який є заступником Андрія Єрмака. Про це пише видання NV з покликанням на власні джерела.

Коли саме це може статися, наразі невідомо.

В Офісі президента Сибіга відповідає за дипломатичний напрямок роботи.

"Він після звільнення також займатиметься дипломатичною роботою", — повідомляє видання.

Останні кадрові зміни на Банковій

29 березня президент Володимир Зеленський звільнив із посад заступників керівника Офісу президента України Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. Перший відповідав за юридичний напрямок, другий — за освітню сферу. Новими заступницями Андрія Єрмака, згідно з указами глави держави, стали заступниця міністра юстиції Ірина Мудра та керівниця кабінету керівника Офісу президента Олена Ковальська.

Уранці 30 березня на сайті президента з'явилася ще низка указів про звільнення радників Зеленського. Свої обов'язки більше не виконуватимуть Сергій Трофімов, Михайло Радуцький і Олег Устенко. Також із посади першого помічника глави держави звільнений давній друг і бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір.

Також опубліковані укази про звільнення двох уповноважених президента — Наталі Пушкарьової та Альони Вербицької. Хто виконуватиме їхні обов'язки, наразі невідомо.