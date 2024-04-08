"Заплющив очі": нардепа звинуватили, що заснув у прямому ефірі, той відповів (відео)

Громадська активістка обурилась, коли у прямому ефірі телемарафону побачила політика із заплющеними очима. Нардеп Олексій Кучеренко спростував підозри на свою адресу.

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Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко з'явився в ефірі телемарафону із заплющеними очима. Його запідозрили в тому, що він міг заснути під час прямої трансляції. Сам він заявив, що зазвичай заплющує очі коли слухає "заспокійливі мантри". Парламентар спростував підозри про сон під час ефіру у дописі на сторінці Facebook.

Інформація про можливий інцидент з Олексієм Кучеренком з'явилася у мережі приблизно о 14 год 8 квітня. Співзасновниця громадської організації "Спротив", громадська активістка Марія Барабаш опублікувала кадри всеукраїнського телемарафону, зняті смартфоном.

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На записі зафіксовано момент трансляції, коли стрічка новин внизу екрана розповідала про заяву міністра оборони Естонії, а запрошений гість пояснював аспекти накладання санкцій. Тим часом Кучеренко з'явився крупним планом на екрані: він був в окулярах, із заплющеними очима та відкинутою назад головою.

Барабаш пояснила, що, на її думку, нардеп спить, і це відбувається в ефірі телемарафону, на фінансування якого українці витрачають 2 млрд грн. Активістка запропонувала "скасувати телемарафон і спрямувати ці гроші на ЗСУ".

Приблизно о 16 год на допис Марії відповів Олексій Кучеренко. Політик запевнив, що не спав, а слухав трансляцію із заплющеними очима. Пояснив, що саме таким способом має звичку слухати "мантри про світле майбутнє", а також класичну музику.

Ситуація з телемарафоном — пояснення Кучеренка щодо сну Фото: Скриншот

Олексій Кучеренко — 63-річний нардеп від партії "Батьківщина". Чоловік перебуває у Верховній Раді майже 10 років (з перервами), — вказується на порталі ГО "Рух ЧЕСНО". У Раді 9 скликання він є заступником голови Комітету енергетики та житлово-комунального господарства.

Ситуація з телемарафоном — деталі

Зазначимо, у Державному бюджеті України на фінансування всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" виділено 1,7 млрд грн, які розподіляються між кількома компаніями-виробниками контенту. Зокрема, транслюється контент Національної суспільної телерадіокомпанії, а також медіахолдингів "1+1 Media", "Starlight Media" та "Inter Media Group". Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у лютому 2024 року зауважив, що необхідно переглянути концепцію телемарафону. Зокрема, слід з'ясувати, чи виконує він покладені функції й чи дивляться його українці. Водночас у січні 2024 року у прямий ефір потрапила карта України без Криму, звернули увагу громадяни.

Нагадуємо, 8 квітня нардеп Ярослав Железняк опублікував фото двох наказів Міністерства культури, в одному з яких бронюють від мобілізації працівників ТОВ "Кінокіт". Водночас "Кінокіт" — компанія не зі сфери оборонно-промислового комплексу, а виробник контенту для телемарафону.