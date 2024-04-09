Глава МЗС Великобританії обговорить допомогу Україні з держсекретарем США: деталі

Британський міністр планує провести зустрічі з представниками Демократичної та Республіканської партії у Конгресі.

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Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сьогодні під час перебування у Вашингтоні з робочою поїздкою проведе зустріч з главою американського Держдепу Ентоні Блінкеном, аби чинити тиск на представників Конгресу та закликати їх все ж таки ухвалити такий необхідний пакет допомоги Україні. Про це пише Reuters.

Ще минулого тижня британський дипломат анонсував зустріч зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джосоном, аби закликати його поставити на голосування пропозицію про фінансування для України.

"Успіх України та невдача Володимира Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", — наголосив Кемерон.

Окремо він додав, що важливо продемонструвати російському політичному керівництву, що агресія не окупається.

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"Альтернатива лише може підштовхнути Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде чітко почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", — вважає глава МЗС Сполученого Королівства.

Також у відомстві додали, що Кемерон буде мати зустріч з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. До того ж під час перебування у Вашингтоні британський міністр планує наголосити на необхідності посилити економічний тиск на Росію та надати Україні "військову та гуманітарну підтримку, необхідну їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".

4 квітня Девід Кемерон заявив, що виключає відправлення до України військ НАТО, оскільки вони "можуть стати мішенню для президента РФ Володимира Путіна".

Крім того, 4 квітня стало відомо про пропозицію Кемерона передати Україні старі системи ППО, термін дії яких скоро закінчиться. Він переконаний, що це буде дешевше, ніж просто списати таке озброєння.