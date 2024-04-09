Глава МИД Великобритании обсудит помощь Украине с госсекретарем США: детали

Британский министр планирует провести встречи с представителями Демократической и Республиканской партии в Конгрессе.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня во время пребывания в Вашингтоне с рабочей поездкой проведет встречу с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном, чтобы оказать давление на представителей Конгресса и призвать их все же принять столь необходимый пакет помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

Еще на прошлой неделе британский дипломат анонсировал встречу со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джосоном, чтобы призвать его поставить на голосование предложение о финансировании для Украины.

"Успех Украины и неудача Владимира Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", — подчеркнул Кэмерон.

Отдельно он добавил, что важно продемонстрировать российскому политическому руководству, что агрессия не окупается.

Важно

Цифры завышены: военная помощь ФРГ для Украины намного меньше, чем заявили власти, — Bild

"Альтернатива лишь может подтолкнуть Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет четко услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", — считает глава МИД Соединенного Королевства.

Также в ведомстве добавили, что Кэмерон будет иметь встречу с лидерами Конгресса как республиканцев, так и демократов. К тому же во время пребывания в Вашингтоне британский министр планирует подчеркнуть необходимость усилить экономическое давление на Россию и предоставить Украине "военную и гуманитарную поддержку, необходимую ей для того, чтобы удержать линию этого года и перейти в наступление в 2025 году".

4 апреля Дэвид Кэмерон заявил, что исключает отправку в Украину войск НАТО, поскольку они "могут стать мишенью для президента РФ Владимира Путина".

Кроме того, 4 апреля стало известно о предложении Кэмерона передать Украине старые системы ПВО, срок действия которых скоро закончится. Он убежден, что это будет дешевле, чем просто списать такое вооружение.