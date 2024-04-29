"Доведеться виправдовуватися": Пєсков заявив, що долю Зеленського однозначно "вирішено"

Прессекретар Володимира Путіна стверджує, що легітимність українського президента доведеться поставити під сумнів з "юридичної точки зору". Ба більше, як вважає Пєсков, серед бійців ЗСУ "наростає паніка".

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Доля українського президента Володимира Зеленського вже була "вирішена", а серед бійців ЗСУ нібито продовжують наростати панічні настрої. Про це заявив прессекретар російського глави держави Володимира Путіна Дмитро Пєсков у новому інтерв'ю.

За його словами, незабаром багато хто, зокрема громадяни України, нібито можуть поставити під сумнів "легітимність" Володимира Зеленського. У самому Кремлі переконані, що з юридичної точки зору це "доведеться зробити в будь-якому разі".

"Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена. І зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. У будь-якому разі, навіть із юридичного погляду це доведеться зробити, і йому якось доведеться виправдовуватися. Але тут для нас головне — ми повинні продовжити спеціальну військову операцію (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні, — ред.), убезпечити себе і виконати ті завдання, які були поставлені спочатку", — заявив Дмитро Пєсков.

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Окремо прессекретар президента Росії порушив тему ситуації на фронті. За його словами, з українського боку "наростає паніка", і цю інформацію він нібито отримав прямо з перших рук, проте жодних доказів надано не було.

Крім того, "колективний Захід плюс один" продовжив брати Москву "на слабо", але Кремль має намір далі продовжувати воювати.

"Нам дуже важливо цю динаміку підтримати, не зупинятися. Нам головне це "слабо" не показати", — підсумував Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що в Кремлі погрожують розширити "санітарну зону" в Україні через постачання ATACMS. За словами Дмитра Пєскова, ЗС РФ "більш компетентні в питанні" протидії далекобійному озброєнню, яке буде надано Україні.