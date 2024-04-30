Європі та Азії потрібна автономія від США: військова допомога для України все ще під загрозою, — WP

За словами оглядача Макса Бута, доля Києва залежатиме від президентських виборів у США. Якщо Дональд Трамп переможе вдруге, або ж республіканці далі контролюватимуть одну з палат Конгресу, то майбутніх поставок буде складно домогтися.

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У Сполучених Штатах Америки схвалили виділення допомоги для України в розмірі 61 мільярда доларів. Водночас майбутня підтримка Києва може опинитися під загрозою. Таку думку озвучив оглядач The Washington Post і старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

За його словами, союзники Вашингтона з країн Європи та Азії зроблять серйозну помилку, якщо сприймуть ухвалення законопроєкту про допомогу Україні як сигнал про те, що надалі це продовжиться. Потрібно домагатися більшої стратегічної автономії.

Нині існує ризик того, каже оглядач, що Дональд Трамп знову обійме посаду президента, а його дії можуть бути непередбачуваними. Відповідно, світу потрібно діяти так, ніби США вже відвернулися від союзників.

"Як би не було болісно отримати допомогу Україні через Конгрес, 61 мільярд доларів, найімовірніше, закінчиться до кінця року. Це означає, що на початку 2025 року знадобиться ще один законопроєкт. Якщо Трамп переможе в листопаді, вкрай малоймовірно, що він підтримає такий закон. Він продовжує говорити, що покладе край війні за 24 години. Багато хто вважає, що він відріже Україну, щоб змусити її укласти однобоку угоду, якої російський диктатор Володимир Путін не має наміру дотримуватися", — заявив Макс Бут.

Окремо він додав, що від президентських виборів у США залежить доля Києва. Навіть якщо Дональд Трамп не стане президентом вдруге, а республіканці продовжать контролювати одну з палат Конгресу, то Україні буде складно домогтися нової партії допомоги.

У результаті, союзникам США доведеться розробляти новий план дій на випадок непередбачених обставин. Це відбувається вже зараз. Канада і деякі європейські члени НАТО збільшили свої витрати на оборону на 11% у 2023 році.

Японія також цього року збільшить свої витрати на оборону на 16,5%. Відповідно, зараз вкрай важливо, як зазначив оглядач, робити більше для своїх багатосторонніх оборонних зв'язків, щоб у рази менше залежати від "примх Вашингтона".

"У випадку з Японією і Південною Кореєю це означає продовження зміцнення їхніх військових і розвідувальних зв'язків, що зароджуються, перед обличчям дедалі більших загроз із боку Китаю і Північної Кореї. У випадку Європи це означає не тільки продовження підвищення витрат на оборону, а й поглиблення співпраці як в оборонному виробництві, так і у військовій сфері", — підсумував Макс Бут.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що в Пентагоні пояснили, яка зброя першою надійде до ЗСУ. За словами представника відомства Патріка Райдера, у пакеті допомоги США міститься різне обладнання та засоби. Для постачання деяких із них потрібно більше часу.