Путін після інавгурації поїде до Китаю: чи пов'язана зустріч із Сі Цзіньпіном з Україною, — ЗМІ

За словами журналістів, імпорт до Росії з Китаю впав. Також китайські банки посилили обмеження на фінансування російських клієнтів через санкції.

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Президент РФ Володимир Путін хоче відвідати Китай через кілька днів після своєї чергової інавгурації. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, глава Кремля планує підкреслити важливість відносин між Китаєм і Росією.

Видання пише, що візит заплановано на 15-16 травня, однак дата може змінитися. При цьому поїздка Путіна відбудеться майже одразу після того, як глава КНР Сі Цзіньпін здійснить свою поїздку до Євросоюзу. Візит китайського лідера в країни Європи буде першим за п'ять років.

Повідомляється, що Сі Цзіньпін має відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Передбачається, що він обговорюватиме війну в Україні.

У матеріалі йдеться, що Китай відкрито не підтримав вторгнення російських військ в Україну. Однак Москва і Пекін встигли заявити про дружбу "без обмежень". Відносини з КНР допомагали Росії витримувати безпрецедентні санкції, запроваджені США та їхніми союзниками.

За словами журналістів, завдяки продажам російської нафти й закупівлям електроніки, промислового устаткування і автомобілів товарообіг Москви з Китаєм у 2023 році досяг рекордних 240 млрд доларів.

Щоправда, як пише видання, згідно з інформацією від китайської митниці, незважаючи на зростаючі економічні зв'язки, експорт Китаю в Росію в березні 2024 року впав майже на 16% порівняно з роком раніше.

Видання пише, що Путін може порушити питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між двома країнами під час зустрічі з Сі. При цьому державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США санкціонували вторинні санкції.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін карає Шойгу за провали на фронті. На думку експертів, зв'язок міністра оборони зі своїм заступником, який брав хабарі, і повернення соратника покійного Євгена Пригожина Олексія Дюміна на передній план може свідчити про невдоволення Кремля роботою Міноборони.