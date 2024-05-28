"Вимірюється людськими життями": як Угорщина блокує військову допомогу Україні від ЄС, — ЗМІ

За словами журналістів, Угорщина блокує три окремі транші фінансування Європейського фонду миру по 500 мільйонів євро, призначених для допомоги Україні.

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Угорщина перешкоджає виділенню більш ніж 6,5 млрд євро (7,1 млрд доларів США) військової допомоги для України. Це дедалі сильніше дратує інших членів ЄС, про що пише Bloomberg.

За словами журналістів, непримиренність Будапешта викликає дискусії серед європейських дипломатів про те, як можна захистити фонд ЄС від вето Угорщини. Особливо це актуально зараз, адже фонд скоро отримає черговий приплив грошових коштів від прибутків від заморожених російських активів.

"У мене є сім юридичних документів, які очікують схвалення, для мобілізації ресурсів для військової підтримки України", — заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, затримка "вимірюється людськими життями".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив 27 травня, що його країна продовжує блокувати все фінансування українського озброєння, попри різкі заперечення з боку інших дипломатів ЄС. За його словами, Угорщина зіткнулася з "величезним тиском".

У матеріалі йдеться, що Угорщина блокує три окремі транші фінансування Європейського фонду миру по 500 мільйонів євро, призначених для допомоги Україні.

Повідомляється, що країни-члени ЄС у березні погодилися додати 5 мільярдів євро на 2024 рік до фонду озброєнь України, щоб реформувати цей механізм і забезпечити більш стабільну підтримку.

За словами журналістів, блокування Будапешта викликає ще більшу тривогу в дипломатів, оскільки в липні фонд ЄС має отримати приблизно 3 мільярди євро готівкою з доходів від заморожених російських активів. Ці гроші, які будуть використовуватися безпосередньо, а не для відшкодування державам-членам, призначені для фінансування закупівель зброї для України.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, ведуться дискусії про те, щоб спробувати захистити ці гроші від вето Угорщини. Будапешт же заявив, що не може підтримати виплати фонду через побоювання стосовно нібито дискримінації щодо угорських компаній в Україні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сумнівається, що РФ нападе на Європу. Політик заявив, що у РФ немає сил воювати з НАТО. Але припустив, що зіткнення неминуче, якщо ЄС продовжить підтримувати Україну.