Підтримують Путіна: чому Захід не повинен закликати Україну вести переговори з РФ, — експерт

Історик Олександр Мотиль заявив, що Путін і російські політики, які йому підкоряються, неодноразово говорили, що українська культура, ідентичність і державність є їхніми кінцевими цілями. Це можна назвати геноцидом.

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Коли очільник Кремля Володимир Путін говорить про переговори та мир, він насправді має на увазі геноцид, війну і реваншизм. Про це у своїй статті для The Hill написав американський історик, професор політології Університету Рутгерса в Ньюарку Олександр Мотиль.

У статті йдеться про те, що коли західні політики та аналітики закликають до переговорів, вони, по суті, схвалюють план Путіна зі знищення українців.

Мотиль зазначив, що те, що Росія робить із Харковом, можна назвати "чистим геноцидом", оскільки місто обстрілюють щодня. Російські війська атакують цивільні цілі.

У матеріалі йдеться про те, що Путін і російські політики, які йому підкоряються, не раз говорили, що українська культура, ідентичність і державність є їхніми кінцевими цілями.

На думку Мотиля, західні політики повинні уникати спілкування з Путіним.

"Міжнародний кримінальний суд уже звинуватив Путіна у воєнних злочинах. Але як головний винуватець російського геноциду він більший, ніж просто військовий злочинець", — ідеться в статті.

Нагадаємо, Путін почав погрожувати Заходу, щоб той не дозволяв Україні бити по території РФ. За словами глави Кремля, удари Сил оборони України західною зброєю нібито потребуватимуть безпосередньої участі Заходу.

Крім того, Путін також заявив, що главою держави в Україні має бути спікер ВР Руслан Стефанчук. У своїх поясненнях він послався на одну зі статей Конституції України.