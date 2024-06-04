Мир в Україні: Байден розповів, що для цього потрібно

За словами президента Сполучених Штатів, мир повинен полягати у тому, щоб Росія не змогла окупувати Україну, однак це не означає членства Києва в НАТО.

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Президент США Джо Байден висловив свою думку щодо майбутнього миру для України. Свою думку американський лідер озвучив у коментарі виданню Time. Зокрема, в очільника Білого дому запитали, якою має бути кінцева мета в Україні і яким має бути мир. Про це він розповів виданню Time.

"Мир буде виглядати як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну", — наголосив Байден.

Водночас слово "ніколи" президент США повторив чотири рази.

"І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це говорить про те, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому", — додав Байден.

Водночас нагадав лідер США, він раніше говорив про те, що не готовий підтримати НАТО-зацію України. Байден вважає, що якщо країни Заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни по сусідству з Росією.

Також у нього запитали, чи існує загроза того, що НАТО перебуває на слизькому шляху до війни з Росією.

"Ні, ми на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо стосовно України", — сказав Байден.

Нагадаємо, що під час саміту Північноатлантичного альянсу, який цьогоріч буде проходити у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Проте мова не йде про членство в Альянсі.

Також 8 лютого посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні не потрібно очікувати великого прогресу в питанні стосовно свого членства у блоці