Донецький напрямок залишається пріоритетним для Путіна: у ЗСУ пояснили чому (відео)

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що повна окупація Донецької області дала б можливість російському президенту робити паузи у бойових діях, а також вийти на переговорний процес.

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Збройні сили України мають успіхи на півночі Харківської області, в районі Серебрянського лісу. Водночас складна ситуація у напрямку Часового Яру на Донеччині. Про це заявив в ефірі телемарафону військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

У тих же складних умовах доводиться вести бої в бік Вугледара та Покровська, адже для російських окупантів залишається пріоритетним Донецький напрямок.

Ситуація на Покровському напрямку Фото: DeepStateMAP

"Путін все-таки сподівається, що російські війська зможуть зайняти Донецьку область і таким чином він зможе окреслити хоча б якусь функціональність цього їхньго "СВО", а-ля досягнутої однієї з цілей. Це б давало йому можливість робити паузи у війні чи виходити на переговорні процеси", — зазначив він.

За словами Тимочка, для втілення цих політичних цілей Путіна, перед російськими військами стоїть завдання максимально агресивно атакувати, щоб прорвати українську оборону.

Російський президент прагне стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру, переконаний військовий.

Ситуація на Покровському напрямку

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10 ранку середи, 26 червня, йдеться про те, що на Покровському напрямку вже відбулося 13 бойових зіткнень з росіянами.

Окупанти продовжують тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. У Генштабі запевнили, що ситуація під контролем Сил оборони України.

На цьому напрямку втрати ЗС РФ за добу склали майже 300 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські захисники знищили російський танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджено.

Нагадаємо, 23 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація на фронті є досить складною. І такою вона буде зберігатися ще щонайменше місяць.

26 червня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибули у Покровськ.