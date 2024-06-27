"Виявляють креатив та майстерність", — експерт про застосування ATACMS у Криму

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, український підхід значно розширює можливості застосування як радянської, так і західної зброї.

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Не варто очікувати, що ATACMS вирішать всі наші проблеми у Криму, тільки комбіноване застосування сил і засобів ураження, тих, які ми маємо, з розумінням можливостей і необхідних умов ефективного використання по кожному виду зброї, дає свій результат. Про це в інтерв'ю Фокусу говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Мене нещодавно одне закордонне видання прямо допитувало: "ATACMS — це круто? Скажіть, що змінило отримання ATACMS Україною? Якби не ATACMS, що було б з Кримом?". Ні, так не піде. Немає однієї вундерваффе, яка закриває всі наші проблеми", — говорить він. Та пояснює: аби вдарити по військово-морським базам і аеродромом, спочатку пробивається коридор у протиповітряній обороні ворога.

"І навіть такі удари мають комбінований характер. Одним Storm Shadow чи ATACMS його не проб’єш. Спочатку треба приглушити чи задавити систему радіолокації. Тобто злітають МіГ-29 чи Су-27, які запускають ракети AGM. Аби вони не вражали радіолокаційні станції (РЛС), вони вимушені їх вимкнути. І таким чином закрити собі очі. А тоді прилітає по пусковим установкам ракет протиповітряної оборони. Гарну бавовну організовували і Storm Shadow, і ATACMS".

Він наполягає: український підхід значно розширює можливості застосування як радянської, так і західної зброї. "Перший з потоплених кораблів не був крейсер "Москва", до того у Бердянську пішов під воду великий десантний корабель "Саратов". У нього поцілили "Точкою-У". Ніхто ніколи не думав, що таке можливо. ATACMS поцілили російський ракетоносій. Якщо великий десантний корабель — доволі величезна ціль, то цей корвет — маленька. Точно поцілити — треба вміти. Тож наші демонструють і креатив, і майстерність", — говорить він.

Більш детально читайте в матеріалі Фокусу "Як ATACMS знищує флот Росії та де ворог готує десант — експерт Павло Лакійчук про обстановку на морі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що передові комплекси ППО армії РФ не впоралися із завданням: вибухи чула низка кримських міст. Міноборони Росії підтвердило атаку ракетами ATACMS.