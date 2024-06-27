"Проявляют креатив и мастерство", — эксперт о применении ATACMS в Крыму

По словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, украинский подход значительно расширяет возможности применения как советского, так и западного оружия.

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Не стоит ожидать, что ATACMS решат все наши проблемы в Крыму, только комбинированное применение сил и средств поражения, тех, которые мы имеем, с пониманием возможностей и необходимых условий эффективного использования по каждому виду оружия, дает свой результат. Об этом в интервью Фокусу говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Меня недавно одно зарубежное издание прямо допрашивало: "ATACMS — это круто? Скажите, что изменило получение ATACMS Украиной? Если бы не ATACMS, что было бы с Крымом?". Нет, так не пойдет. Нет одной вундерваффе, которая закрывает все наши проблемы", — говорит он. И объясняет: чтобы ударить по военно-морским базам и аэродрому, сначала пробивается коридор в противовоздушной обороне врага.

"И даже такие удары имеют комбинированный характер. Одним Storm Shadow или ATACMS его не пробьешь. Сначала надо приглушить или задавить систему радиолокации. То есть взлетают МиГ-29 или Су-27, которые запускают ракеты AGM. Чтобы они не поражали радиолокационные станции (РЛС), они вынуждены их выключить. И таким образом закрыть себе глаза. А тогда прилетает по пусковым установкам ракет противовоздушной обороны. Хороший хлопок организовывали и Storm Shadow, и ATACMS".

Он настаивает: украинский подход значительно расширяет возможности применения как советского, так и западного оружия."Первый из потопленных кораблей не был крейсер "Москва", до того в Бердянске ушел под воду большой десантный корабль "Саратов". В него попали "Точкой-У". Никто никогда не думал, что такое возможно. ATACMS попали в российский ракетоноситель. Если большой десантный корабль — довольно огромная цель, то этот корвет — маленькая. Точно попасть — надо уметь. Поэтому наши демонстрируют и креатив, и мастерство", — говорит он.

Более подробно читайте в материале Фокуса "Как ATACMS уничтожает флот России и где враг готовит десант — эксперт Павел Лакийчук об обстановке на море".

Напомним, ранее Фокус писал, что передовые комплексы ПВО армии РФ не справились с задачей: взрывы слышал ряд крымских городов. Минобороны России подтвердило атаку ракетами ATACMS.