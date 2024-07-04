Варто перевірити джерела в ФСБ: в ОП відреагували на анонс інтерв'ю Карлсона із Зеленським

Сергій Никифоров, прессекретар президента України, опублікував пост, в якому зазначив, що ніякого інтерв'ю Володимир Зеленський Такеру Карлсону не даватиме.

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Скандального американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку президента Володимира Зеленського. Про це повідомили в Офісі президента. Заява від прессекретаря президента України Сергія Нікіфорова з'явилась на його Facebook. Цього ж дня, кількома годинами раніше інтерв'ю анонсував скандальний репортер Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в Володимира Путіна.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — написав речник президента.

Пост Сергія Нікіфорова Фото: Скріншот

Сергій Никифоров висловився після того, як сьогодні, 4 липня, Такер Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України. За його словами, спроби тривали два роки й особливо інтенсивно — після зимового інтерв'ю з Володимиром Путіним.

Пост Такера Карлсона Фото: Скріншот

Він додав, що його ініціатива пов'язана з тим, щоб дати американцям "необхідну інформацію про конфлікт".

Такер Карлсон бере інтерв'ю в Путіна Фото: kremlin.ru

Нагадаємо, інтерв'ю Такера, яке він взяв у Володимира Путіна у лютому 2024 року, викликало неабиякий інтерес. Насамперед через те, що російський президент взявся переповідати репортерові історію Росії та України за кількасот років, але так, як він її бачить. І навіть передав Такеру якісь таємничі "історичні" документи. Також він пояснював Такеру, що таке "денацифікація", і репортер вже у США заявив, що це "найтупіша річ", що він чув.