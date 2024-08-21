Місцеві вибори в Курській області "відклали" на наступний рік

Водночас, за інформацією російського видання Astra, вибори губернатора Курської області проведуть, як і планували, восени 2024 року.

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Місцеві вибори у семи районах Курської області, які мали відбутись цієї осені, перенесли на 2025 рік. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії Росії.

"ЦВК Росії підтримала пропозицію виборчої комісії Курської області відкласти голосування на виборах депутатів 10 органів місцевого самоврядування в семи муніципальних утвореннях", — йдеться у повідомленні.

В Центрвиборчкомі РФ уточнили, що перенесуть вибори у наступних районах:

Бєловський район;

Большесолдатський район;

Глушковський район;

Кореневський район;

Суджанський район;

Хомутовський район;

місто Льгов.

"Процес підготовки та проведення виборів буде відновлено за повної гарантії безпеки виборців", — підкреслили в ЦВК РФ.

За інформацією російського видання Astra, місцеві вибори у цих регіонах перенесли на 2025 рік.

Водночас вибори губернатора Курської області проведуть, як і планували, восени 2024 року.

"Заплановані на осінь губернаторські вибори при цьому переносити не планується", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 20 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що мешканців Курської області більше не будуть сповіщати про повітряну тривогу.

21 серпня російські ЗМІ повідомили, що Кремль готує росіян до багатомісячних боїв за Курську область.