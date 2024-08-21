Местные выборы в Курской области "отложили" на следующий год
В то же время, по информации российского издания Astra, выборы губернатора Курской области проведут, как и планировали, осенью 2024 года.
Местные выборы в семи районах Курской области, которые должны были состояться этой осенью, перенесли на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.
"ЦИК России поддержала предложение избирательной комиссии Курской области отложить голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.
В Центризбиркоме РФ уточнили, что перенесут выборы в следующих районах:
- Беловский район;
- Большесолдатский район;
- Глушковский район;
- Кореневский район;
- Суджанский район;
- Хомутовский район;
- город Льгов.
"Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей", — подчеркнули в ЦИК РФ.
По информации российского издания Astra, местные выборы в этих регионах перенесли на 2025 год.
В то же время выборы губернатора Курской области проведут, как и планировали, осенью 2024 года.
"Запланированные на осень губернаторские выборы при этом переносить не планируется", — подчеркнули журналисты.
Напомним, 20 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей Курской области больше не будут оповещать о воздушной тревоге.
21 августа российские СМИ сообщили, что Кремль готовит россиян к многомесячным боям за Курскую область.