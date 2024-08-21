Местные выборы в Курской области "отложили" на следующий год

В то же время, по информации российского издания Astra, выборы губернатора Курской области проведут, как и планировали, осенью 2024 года.

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Местные выборы в семи районах Курской области, которые должны были состояться этой осенью, перенесли на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.

"ЦИК России поддержала предложение избирательной комиссии Курской области отложить голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.

В Центризбиркоме РФ уточнили, что перенесут выборы в следующих районах:

Беловский район;

Большесолдатский район;

Глушковский район;

Кореневский район;

Суджанский район;

Хомутовский район;

город Льгов.

"Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей", — подчеркнули в ЦИК РФ.

По информации российского издания Astra, местные выборы в этих регионах перенесли на 2025 год.

В то же время выборы губернатора Курской области проведут, как и планировали, осенью 2024 года.

"Запланированные на осень губернаторские выборы при этом переносить не планируется", — подчеркнули журналисты.

Напомним, 20 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей Курской области больше не будут оповещать о воздушной тревоге.

21 августа российские СМИ сообщили, что Кремль готовит россиян к многомесячным боям за Курскую область.