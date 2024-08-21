"Глубокое влияние на Москву": британский полковник признался, чем удивил рейд ВСУ в Курской области

По мнению британского полковника Гэмиша де Бреттон-Гордона, Путину придется вести переговоры с Украиной, если он хочет остаться у власти.

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В Великобритании очень удивлены тем, что местное население Курской области не сопротивлялось Вооруженным силам Украины во время наступления в регионе. Об этом "24 каналу" заявил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

"Мы очень удивлены тем фактом, что местные русские на Курщине приветствовали вхождение украинских сил. И без сомнения, это имеет глубокое влияние на Москву", — сказал Бреттон-Гордон.

По его словам, российский народ не готов защищать собственную территорию по ряду причин, в частности из-за постоянной лжи с экранов о том, что Путин является великим военным стратегом.

По мнению британского полковника, только сейчас россияне начинают осознавать, что это не так и узнавать правду о так называемой "СВО" Путина, а также понимать, что вторжение российских войск в Украину не в их интересах.

Путину придется вести переговоры с Украиной

Гэмиш де Бреттон-Гордон также отметил, что Владимир Путин видит в себе великого российского лидера, который стремится восстановить Советский Союз. Однако в реальном измерении он фактически теряет часть территории России, достигая совершенно противоположных результатов.

Это, по мнению британского военного, "полный провал".

Полковник армии Великобритании считает, что в войне наступил переломный момент, поэтому международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину не только поставками боеприпасов и оборудования, но и вербально на мировой арене.

"Путин должен понять, что попал в ловушку, из которой нет выхода", — подчеркнул Бреттон-Гордон.

По его словам, операция ВСУ в Курской области заставила Путина "пасти задних". Сейчас Кремль, вероятно, ищет выход из этого, но, по мнению Бреттона-Гордона, пока он невозможен военным путем.

Военный в отставке подчеркнул, если Путин хочет остаться на посту президента — ему рано или поздно придется вести переговоры с Киевом.

Напомним, 21 августа Бреттон-Гордон заявил, что Путин нашел резервы для защиты своих "дворцов", но не для Курской области.

В этот же день издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что ошибка российского генерала Лапина позволила ВСУ прорвать границу в Курской области.