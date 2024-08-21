Путин нашел резервы для защиты своих "дворцов", но не для Курской области, — полковник Британии

По словам Хэмиша де Бреттон-Гордона, для Москвы прорыв ВСУ в Курской области стал большой проблемой, ведь практически все подразделения войск, которые не задействованы в боевых действиях, охраняют или Кремль или непосредственно президента.

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Украинская операция в Курской области продолжается уже более 2 недель, однако ВС РФ никак не начинали действовать для того, чтобы вернуть себе контроль над регионом. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии "24 каналу" рассказал, есть ли у противника ресурсы для этого.

По его словам, Кремль столкнулся с дефицитом военных в Курской области, ведь те части войск, которые расположены в регионе, не позволяют дать результативный отпор силам обороны. Для этого даже были созданы новые группировки, среди которых "Белгород", "Брянск" и "Курск", но это мало что изменит.

Сам прорыв ВСУ в Курской области стал огромной проблемой для российского президента Владимира Путина, ведь украинские защитники ежедневно берут под свой контроль все больше населенных пунктов и тем самым создают условия для окружения ВС РФ.

"Я не думаю, что у России есть такой стратегический резерв. Есть несколько президентских гвардий, которые защищают Путина. Мы знаем, что он перебросил средства ПВО с передовой, чтобы защитить свои дворцы в Москве и Сочи. Поэтому, думаю, Путин больше беспокоится о собственной безопасности. Любые резервные войска, которые у них есть, будут защищать Кремль и Путина", — заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Отдельно британский полковник в отставке добавил, что у россиян может просто не существовать стратегического резерва, который можно было бы отправить в Курскую или какую-то другую область, ведь все военные находятся непосредственно на линии фронта. То же самое касается и техники, которую использует противник.

"Ведутся разговоры о том, чтобы расконсервировать танки времен Второй мировой и бросить их на фронт. Армия, которая имеет резервы точно так не действует. Так что, я действительно не верю в это. Россия находится в очень сложном положении", — подытожил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Напомним, 20 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в Курской области и успехах Сил обороны. По его словам, с начала прорыв ВСУ прошли вглубь от 28 до 35 км, а OSINT-исследователи DeepState отмечают, что украинцы продвинулись возле Мартыновки.