Путін знайшов резерви для захисту своїх "палаців", але не для Курської області, — полковник Британії

За словами Хеміша де Бреттон-Гордона, для Москви прорив ЗСУ в Курській області став великою проблемою, адже практично всі підрозділи військ, які не задіяні в бойових діях, охороняють або Кремль, або безпосередньо президента.

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Українська операція в Курській області триває вже понад 2 тижні, проте ЗС РФ ніяк не починали діяти для того, щоб повернути собі контроль над регіоном. Полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон у коментарі "24 каналу" розповів, чи є у противника ресурси для цього.

За його словами, Кремль зіткнувся з дефіцитом військових у Курській області, адже ті частини військ, що розташовані в регіоні, не дають змоги дати результативну відсіч силам оборони. Для цього навіть було створено нові угруповання, серед яких "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", але це мало що змінить.

Сам прорив ЗСУ в Курській області став величезною проблемою для російського президента Володимира Путіна, адже українські захисники щодня беруть під свій контроль все більше населених пунктів і тим самим створюють умови для оточення ЗС РФ.

"Я не думаю, що у Росії є такий стратегічний резерв. Є кілька президентських гвардій, які захищають Путіна. Ми знаємо, що він перекинув засоби ППО з передової, щоб захистити свої палаци в Москві та Сочі. Тому, думаю, Путін більше турбується про власну безпеку. Будь-які резервні війська, які в них є, захищатимуть Кремль і Путіна", — заявив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Окремо британський полковник у відставці додав, що в росіян може просто не існувати стратегічного резерву, який можна було б відправити в Курську чи якусь іншу область, адже всі військові перебувають безпосередньо на лінії фронту. Те ж саме стосується і техніки, яку використовує противник.

"Ведуться розмови про те, щоб розконсервувати танки часів Другої світової і кинути їх на фронт. Армія, яка має резерви точно так не діє. Так що, я дійсно не вірю в це. Росія перебуває в дуже складному становищі", — підсумував Хеміш де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію в Курській області та успіхи Сил оборони. За його словами, від початку прориву ЗСУ пройшли вглиб від 28 до 35 км, а OSINT-дослідники DeepState зазначають, що українці просунулися біля Мартинівки.