Через закупівлю пральних машин: Україна відкликала тимчасово повіреного в Грузії, — прем'єр
За словами Іраклія Кобахідзе, інцидент пов'язаний із закупівлею побутових предметів, яку визнали "неадекватною" на тлі повномасштабної війни, що триває.
Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина. Це рішення прокоментував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, передає SOVA.
За його словами, це рішення не є політичним, а пов'язане лише із закупівлею побутової техніки і це було визнано "не зовсім адекватним" на тлі того, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна.
"За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо...", — заявив Іраклій Кобахідзе.
На думку української влади, продовжує прем'єр-міністр Грузії, представник конкретного посольства не повинен був купувати в умовах війни предмети домашнього вжитку. Якщо говорити конкретніше, то йдеться про пральні машини.
Нагадаємо, 30 липня прем'єр Грузії заявив, що війна нібито може закінчитися 2025 року і зараз усі перебувають у режимі очікування. За словами Іраклія Кобахідзе, результат конфлікту між Україною і Росією не залежатиме від того, хто саме прийде до влади в США — "демократ" чи "республіканець". Різниця лише в тому, скільки триватиме війна.