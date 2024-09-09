Через закупівлю пральних машин: Україна відкликала тимчасово повіреного в Грузії, — прем'єр

За словами Іраклія Кобахідзе, інцидент пов'язаний із закупівлею побутових предметів, яку визнали "неадекватною" на тлі повномасштабної війни, що триває.

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Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина. Це рішення прокоментував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, передає SOVA.

За його словами, це рішення не є політичним, а пов'язане лише із закупівлею побутової техніки і це було визнано "не зовсім адекватним" на тлі того, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна.

"За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо...", — заявив Іраклій Кобахідзе.

На думку української влади, продовжує прем'єр-міністр Грузії, представник конкретного посольства не повинен був купувати в умовах війни предмети домашнього вжитку. Якщо говорити конкретніше, то йдеться про пральні машини.

Нагадаємо, 30 липня прем'єр Грузії заявив, що війна нібито може закінчитися 2025 року і зараз усі перебувають у режимі очікування. За словами Іраклія Кобахідзе, результат конфлікту між Україною і Росією не залежатиме від того, хто саме прийде до влади в США — "демократ" чи "республіканець". Різниця лише в тому, скільки триватиме війна.