"Ціна миру в Грузії": у МЗС відреагували на передвиборчі плакати з руйнуваннями в Україні

В українському дипломатичному відомстві зазначили, що поки Київ чинить опір російській агресії, то Тбілісі може не боятися нової війни, однак використовувати цю тему у внутрішньополітичній боротьбі неправильно.

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У Грузії з'явилися білборди, які спекулюють на темі війни, показуючи кадри руйнувань в українських містах і мирного життя в грузинських населених пунктах. У Міністерстві закордонних справ уже відреагували.

Рекламну кампанію створила партія "Грузинська мрія" напередодні місцевих виборів. Українська сторона засуджує їхній вчинок і вважає, що неприпустимо використовувати в політичних цілях зображення жахливих наслідків війни, яку розпочала проти України Росія. Дії окупантів уже призвели до страждань і крові тисяч невинних громадян та руйнувань будівель культурної спадщини.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, поки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії. Закликаємо уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії", — йдеться в повідомленні.

Окремо в МЗС додали, що Київ неухильно й рішуче буде далі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Тбілісі в межах міжнародних кордонів. Також дипломати висловили сподівання, що парламентські вибори, які невдовзі відбудуться в Грузії, відбудуться в мирний і демократичний спосіб, що дало б змогу народу продовжити стратегічний курс на приєднання до Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що в містах Грузії почали з'являтися плакати, на яких зображені наслідки війни Росії проти України та мирне життя в Грузії. Місцева партія намагається донести виборцям тезу про те, що в разі приходу до влади опозиції на грузинів нібито чекають такі самі наслідки.

25 вересня повідомлялося, що у прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе відкликали запрошення на престижний прийом для світових лідерів, який влаштовує президентом США Джо Байденом під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це стало черговим ударом по колись тісних американо-грузинських відносинах, писали в Reuters.