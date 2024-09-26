"Цена мира в Грузии": в МИД отреагировали на предвыборные плакаты с разрушениями в Украине

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что пока Киев сопротивляется российской агрессии, то Тбилиси может не бояться новой войны, однако использовать эту тему во внутриполитической борьбе неправильно.

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В Грузии появились билборды, которые спекулируют на теме войны, показывая кадры разрушений в украинских городах и мирной жизни в грузинских населенных пунктах. В Министерстве иностранных дел уже отреагировали.

Рекламная кампания была создана партией "Грузинская мечта" накануне местных выборов. Украинская сторона осуждает их поступок и считает, что недопустимо использовать в политических целях изображения ужасных последствий войны, которую начала против Украины Россия. Действий оккупантов уже привели к страданиях и крови тысяч невинных граждан и разрушениям зданий культурного наследия.

"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии. Призываем правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии", — говорится в сообщении.

Отдельно в МИД добавили, что Киев неуклонно и решительно будет дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Тбилиси в пределах международных границ. Также дипломаты выразили надежду, что парламентские выборы, которые вскоре пройдут в Грузии, состоятся в мирный и демократический способ, что позволило бы народу продолжить стратегический курс на присоединение в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что в городах Грузии начали появляться плакаты, на которых изображены последствия войны России против Украины и мирная жизнь в Грузии. Местная партия пытается донести избирателям тезис о том, что в случае прихода к власти оппозиции грузинов якобы ждут такие же последствия.

25 сентября сообщалось, что у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе отозвали приглашение на престижный прием для мировых лидеров, который устраивает президентом США Джо Байденом в время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это стало очередным ударом по некогда тесным американо-грузинским отношениям, писали в Reuters.