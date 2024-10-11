Готується новий оборонний пакет: що Зеленський обговорював із прем'єром Італії (відео)

За словами президента України, для нього важливо, щоб італійський бізнес був представлений у проєктах відновлення в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про це він повідомив у себе в Telegram.

"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне — це посилити позиції України і наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", — зазначив глава держави.

Також Зеленський заявив, що він дуже вдячний за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться саме в Італії.

"Для нас важливо, щоб італійський бізнес був представлений у проєктах відновлення в Україні", — зазначив президент.

За словами глави держави, він цінує обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах.

Також Зеленський подякував Італії за надану Україні підтримку у сфері безпеки. Насамперед, за надані системи ППО.

"Сьогодні ми також обговорили з Джорджем підготовку нового пакета безпеки", — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що Україна цінує все, що Італія робить на рівні G7 і Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а Європа — сильною.

"Дякую Італії за всю допомогу і підтримку, надану Україні. Дуже цінно мати таких надійних друзів", — зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вирушив у турне Європою з 5 вимогами. Politico оцінило шанси виконання запитів України. Ключовими запитами, які озвучить на зустрічах з європейськими лідерами Володимир Зеленський, є шлях до НАТО, захист українського неба, дозвіл на удари вглиб території РФ, надання Німеччиною ракет Taurus і розвиток оборонної промисловості.