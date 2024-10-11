Готовится новый оборонный пакет: что Зеленский обсуждал с премьером Италии (видео)

По словам президента Украины, для него важно, чтобы итальянский бизнес был представлен в проектах восстановления в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное – это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", — отметил глава государства.

Также Зеленский заявил, что он очень благодарен за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится именно в Италии.

"Для нас важно, чтобы итальянский бизнес был представлен в проектах восстановления в Украине", — отметил президент.

По словам главы государства, он ценит обмен мнениями относительно перспектив развития глобальной ситуации и ближайших политических перспектив в странах-партнерах.

Также Зеленский поблагодарил Италию за оказанную Украине поддержку в сфере безопасности. В первую очередь, за предоставленные системы ПВО.

"Сегодня мы также обсудили с Джорджей подготовку нового пакета безопасности", — отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина ценит все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а Европа – сильной.

"Благодарю Италию за всю помощь и поддержку, оказанную Украине. Очень ценно иметь таких надежных друзей", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправился в турне по Европе с 5 требованиями. Politico оценило шансы выполнения запросов Украины. Ключевыми запросами, которые озвучит на встречах с европейскими лидерами Владимир Зеленский, является путь в НАТО, защита украинского неба, разрешение на удары вглубь территории РФ, предоставление Германией ракет Taurus и развитие оборонной промышленности.