Зеленский отправился в турне по Европе с 5 требованиями: Politico оценило шансы выполнения запросов Украины

Ключевыми запросами, которые озвучит на встречах с европейскими лидерами Владимир Зеленский, является путь в НАТО, защита украинского неба, разрешение на удары вглубь территории РФ, предоставление Германией ракет Taurus и развитие оборонной промышленности.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершает интенсивное 36-часовое турне по крупным европейским столицам — Лондону, Парижу, Риму и Берлину. Цель визитов — заручиться дополнительной поддержкой для Украины. Главными темами переговоров являются дальнейшая военная помощь, укрепление безопасности и возможные удары по территории России. Об этом пишет издание Politico в четверг, 10 октября.

Начал Зеленский из Лондона, где представил свой план премьер-министру Киру Стармеру и генсеку НАТО Марку Рютте, который "имеет целью создать надлежащие условия для справедливого завершения войны. Украина может вести переговоры только с сильной позиции, настаивает глава государства.

На встрече также шла речь о разрешении на использование Киевом дальнобойного оружия для поражения целей на территории России, блокируемой США.

Зеленский обратится с теми же просьбами к президенту Эмманюэлю Макрону в Париж, а в конце дня встретится в Риме с премьер-министром Джорджей Мелони, которая является решительной сторонницей Киева, но остается непоколебимой в том, что итальянское оружие не может быть использовано для ударов по территории России.

После завтрака с Папой Римским в пятницу Зеленский отправится в Берлин, где встретится с канцлером Олафом Шольцем — крупнейшим военным сторонником Украины после США, но также и тем, кто отказывается предоставить крылатые ракеты большой дальности Taurus, опасаясь спровоцировать Россию.

Politico рассмотрело пять главных запросов Зеленского относительно его европейского турне и оценило его шансы по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что шансов почти нет, а 5 — что они очень вероятны.

Путь к НАТО

Одним из главных требований Зеленского являются четкие гарантии относительно будущего членства Украины в НАТО. Киев считает, что это единственный способ предотвратить новые агрессии со стороны России. Однако ключевые союзники, такие как США и Германия, "возглавляют стаю скептиков, обеспокоенных принятием Киева". Хотя Альянс поддерживает перспективу членства Украины, конкретных сроков пока не объявлено.

Шансы на успех: 1 из 5

Защита украинского неба

Украина стремится получить от союзников помощь в защите своего воздушного пространства, в том числе путем использования западных систем ПВО. Предлагается привлечь страны-соседи Украины, например Польшу или Румынию, для сбивания российских ракет и дронов на западной части страны. Однако союзники опасаются прямого конфликта с Россией, поэтому "пока это абсолютно невозможно", отмечают журналисты.

Шансы на успех: 1 из 5

Разрешение на удары по России

Зеленский продолжает настаивать на пересмотре ограничений, запрещающих Украине использовать западное вооружение для ударов по целям на территории России. Несмотря на поддержку генсека НАТО Рютте, большинство союзников боятся, что такие действия могут привести к эскалации конфликта или даже к ядерному ответу со стороны России.

Шансы на успех: 1 из 5

Вопрос крылатых ракет Taurus

Президент Украины также пытается убедить Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Хотя некоторые партнеры коалиции давят на канцлера Олафа Шольца, Германия остается категоричной в своем решении не предоставлять эти ракеты, опасаясь дальнейшего обострения войны.

Журналисты считают маловероятным, что Зеленский в пятницу в Берлине сдвинет с мертвой точки вопрос о ракетах Taurus.

Шансы на успех: 1 из 5

Сделать Украину арсеналом демократии

Украина активно работает над привлечением инвестиций в собственную оборонную промышленность. Несколько крупных компаний, в частности Rheinmetall, Nammo и Saab, уже заключили соглашения о локальном производстве артиллерийских систем и бронетехники. Эта инициатива поможет Украине самостоятельно производить вооружение, уменьшая зависимость от союзников. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы в украинских компаниях.

Шансы на успех: 5 из 5

Напомним, 10 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает прекращение огня в обмен на гарантии Запада.

По данным издания El Mundo, президент Украины рассчитывает на лидерство Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.