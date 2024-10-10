Зеленський вирушив у турне Європою з 5 вимогами: Politico оцінило шанси виконання запитів України

Ключовими запитами, які озвучить на зустрічах з європейськими лідерами Володимир Зеленський є шлях до НАТО, захист українського неба, дозвіл на удари вглиб території РФ, надання Німеччиною ракет Taurus і розвиток оборонної промисловості.

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Президент України Володимир Зеленський здійснює інтенсивний 36-годинне турне великими європейськими столицями — Лондоном, Парижем, Римом та Берліном. Мета візитів — заручитися додатковою підтримкою для України. Головними темами переговорів є подальша військова допомога, зміцнення безпеки та можливі удари по території Росії. Про це пише видання Politico у четвер, 10 жовтня.

Розпочав Зеленський із Лондона, де представив свій план прем'єр-міністру Кіру Стармеру та генсеку НАТО Марку Рютте, який "має на меті створити належні умови для справедливого завершення війни. Україна може вести переговори лише з сильної позиції, наполягає глава держави.

На зустрічі також ішлося про дозвіл на використання Києвом далекобійної зброї для ураження цілей на території Росії, що блокується США.

Зеленський звернеться з тими ж проханнями до президента Еммануеля Макрона в Париж, а наприкінці дня зустрінеться в Римі з прем'єр-міністркою Джорджею Мелоні, яка є рішучою прихильницею Києва, але залишається непохитною у тому, що італійська зброя не може бути використана для ударів по території Росії.

Після сніданку з Папою Римським у п'ятницю Зеленський вирушить до Берліна, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем — найбільшим військовим прихильником України після США, але також і тим, хто відмовляється надати крилаті ракети великої дальності Taurus, побоюючись спровокувати Росію.

Politico розглянуло п'ять головних запитів Зеленського щодо його європейського турне та оцінило його шанси за шкалою від 1 до 5, де 1 означає, що шансів майже немає, а 5 — що вони дуже ймовірні.

Шлях до НАТО

Однією з головних вимог Зеленського є чіткі гарантії щодо майбутнього членства України в НАТО. Київ вважає, що це єдиний спосіб запобігти новим агресіям з боку Росії. Проте ключові союзники, такі як США та Німеччина, "очолюють зграю скептиків, стурбованих прийняттям Києва". Хоча Альянс підтримує перспективу членства України, конкретних термінів поки не оголошено.

Шанси на успіх: 1 із 5

Захист українського неба

Україна прагне отримати від союзників допомогу в захисті свого повітряного простору, зокрема через використання західних систем ППО. Пропонується залучити країни-сусіди України, як-от Польщу чи Румунію, для збиття російських ракет і дронів на західній частині країни. Однак союзники побоюються прямого конфлікту з Росією, тому "наразі це абсолютно неможливо", зазначають журналісти.

Шанси на успіх: 1 із 5

Дозвіл на удари по Росії

Зеленський продовжує наполягати на перегляді обмежень, які забороняють Україні використовувати західне озброєння для ударів по цілях на території Росії. Попри підтримку генсека НАТО Рютте, більшість союзників бояться, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту або навіть до ядерної відповіді з боку Росії.

Шанси на успіх: 1 із 5

Питання крилатих ракет Taurus

Президент України також намагається переконати Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus. Хоча деякі партнери коаліції тиснуть на канцлера Олафа Шольца, Німеччина залишається категоричною у своєму рішенні не надавати ці ракети, побоюючись подальшого загострення війни.

Журналісти вважають малоймовірним, що Зеленський у п'ятницю в Берліні зрушить з мертвої точки питання про ракети Taurus.

Шанси на успіх: 1 із 5

Зробити Україну арсеналом демократії

Україна активно працює над залученням інвестицій у власну оборонну промисловість. Кілька великих компаній, зокрема Rheinmetall, Nammo та Saab, вже уклали угоди щодо локального виробництва артилерійських систем та бронетехніки. Ця ініціатива допоможе Україні самостійно виготовляти озброєння, зменшуючи залежність від союзників. Данія, Канада і Литва також розміщують прямі замовлення в українських компаніях.

Шанси на успіх: 5 із 5

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає припинення вогню в обмін на гарантії Заходу.

За даними видання El Mundo, президент України розраховує на лідерство Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишились до кінця його президентського терміну, досягти прогресу у питанні миру.