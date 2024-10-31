Білоруський лідер заявив, що серед західних політиків "намітився крен" і вони, буцімто, готові домовлятися про мир в Україні.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про можливість мирного врегулювання війни в України на міжнародній конференції з євразійської безпеки, що проходить у Мінську. Про це 31 жовтня повідомили у державному інформагентстві БЕЛТА

Лукашенко стверджує, що західні країни змінили свою позицію та готові домовлятися про "нічию" в російсько-українській війні.

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятися по Україні. Можливо, бути "нічиїй", якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю", — сказав білоруський президент.

Рішення щодо потенційних мирних переговорів, на погляд Лукашенка, залежить від президента України Володимира Зеленського.

Потім білоруський лідер додав, що "ситуація змінюється щодня", а згодом він заявив, що Мінськ повинен бути за столом переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, бо для Білорусі це питання гарантії власної безпеки.

Нагадаємо, 25 жовтня лідер Беларусі застеріг Путіна від спроб приєднання його країни до РФ. Він заявив, що Росія зіткнеться з хвилею терактів і "партизанщиною", оскільки народ не стерпить втрати суверенітету.

Також днями Фокус аналізував, якими є шанси Лукашенка знову обійняти посаду президента на виборах 26 січня 2025 року. Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що швидше за все вибори-2025 будуть для Лукашенка спокійними, а його бажання знову балотуватися пояснює прагненням "закрити травму 2020 року", коли у країні відбулися масові протести.