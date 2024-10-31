Белорусский лидер заявил, что среди западных политиков "наметился крен" и они, якобы, готовы договариваться о мире в Украине.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности мирного урегулирования войны в Украине на международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. Об этом 31 октября сообщили в государственном информагентстве БЕЛТА

Лукашенко утверждает, что западные страны изменили свою позицию и готовы договариваться о "ничьей" в российско-украинской войне.

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился какой-то крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть "ничьей", если сегодня. Я так по-спортивному говорю", — сказал белорусский президент.

Решение относительно потенциальных мирных переговоров, на взгляд Лукашенко, зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Затем белорусский лидер добавил, что "ситуация меняется каждый день", а после он заявил, что Минск должен быть за столом переговоров по урегулированию ситуации в Украине, потому что для Беларуси это вопрос гарантии собственной безопасности.

Напомним, 25 октября лидер Беларуси предостерег Путина от попыток присоединения его страны к РФ. Он заявил, что Россия столкнется с волной терактов и "партизанщиной", поскольку народ не стерпит потери суверенитета.

Также на днях Фокус анализировал, каковы шансы Лукашенко снова занять пост президента на выборах 26 января 2025 года. Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что скорее всего выборы-2025 будут для Лукашенко спокойными, а его желание снова баллотироваться объясняет стремлением "закрыть травму 2020 года", когда в стране произошли массовые протесты.