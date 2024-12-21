"Професор з окопів" став новим послом України в Угорщині: деталі указу Зеленського (відео)

Український військовослужбовець Федір Шандор читав лекції своїм студентам у зоні бойових дій. На початку 2023 року тодішня президентка Угорщини підписала угоду про його призначення послом України в Будапешті.

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У суботу, 21 грудня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця Федора Шандора послом України в Угорщині. Про це йдеться на сайті президента.

"Призначити Шандора Федора Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині", — йдеться в указі Володимира Зеленського.

Зауважимо, що на початку серпня 2023 року тодішня президентка Угорщини Каталін Новак підписала угоду про призначення послом України в Будапешті Федора Шандора. Проте про його призначення стало відомо ще в березні.

Федір Шандор: що про нього відомо

Федір Шандор — професор Ужгородського національного університету, депутат Закарпатської обласної ради. 24 лютого 2022 року він став бійцем 68-го окремого батальйону ТрО 101-ї Закарпатської бригади. Він став відомий як "професор з окопів", адже після нічних чергувань читав лекції студентам.

Федір Шандор Фото: Facebook

Нагадаємо, 21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив низку українських послів, зокрема, Сергія Кислицю з посади представника України при ООН, посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом. Також Зеленський підписав укази про деякі нові призначення.