"Профессор из окопов" стал новым послом Украины в Венгрии: детали указа Зеленского (видео)

Украинский военнослужащий Федор Шандор читал лекции своим студентам в зоне боевых действий. В начале 2023 года тогдашняя президент Венгрии подписала соглашение о его назначении послом Украины в Будапеште.

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В субботу, 21 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего Федора Шандора послом Украины в Венгрии. Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Шандора Федора Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии", — говорится в указе Владимира Зеленского.

Заметим, что в начале августа 2023 года тогдашняя президент Венгрии Каталин Новак подписала соглашение о назначении послом Украины в Будапеште Федора Шандора. Однако о его назначении стало известно еще в марте.

Федор Шандор: что о нем известно

Федор Шандор — профессор Ужгородского национального университета, депутат Закарпатского областного совета. 24 февраля 2022 года он стал бойцом 68-го отдельного батальона ТрО 101-й Закарпатской бригады. Он стал известен как "профессор из окопов", ведь после ночных дежурств читал лекции студентам.

Федор Шандор Фото: Facebook

Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский уволил ряд украинских послов, в частности, Сергея Кислицу с должности представителя Украины при ООН, посла Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству. Также Зеленский подписал указы о некоторых новых назначениях.