Зеленский уволил Кислицу из ООН и ряд послов Украины: полный список

Президент уволил восемь должностных лиц — послов Украины и представителей при ООН или других международных организациях.

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В субботу, 21 декабря, указом президента Владимира Зеленского были уволены послы в ряде стран. Об этом говорится на сайте президента.

Да, было уволено:

посла Украины в Республике Руанда Андрея Праведника;

посла Украины в Республике Словения Андрея Тарана;

посла Украины в Литовской Республике Петра Бешту;

посла Украины в Японии Сергея Корсунского;

посла Украины в Республике Индонезия и представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству Василия Гамянина;

посла Украины в Китайской Народной Республике Павла Рябикина;

представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филипенко;

постоянного представителя Украины при ООН, посла Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству Сергея Кислицу.

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Вместо этого было назначено:

послом Украины в Республике Руанда Вячеслава Яцюка;

послом Украины в Республике Филиппины Юлию Федив;

послом Украины в Литовской Республике Ольгу Никитченко;

послом Украины в Венгрии Федора Шандора;

послом Украины в Республике Словения Петра Бешту;

послом Украины в Демократической Республике Конго Василия Гамянина;

постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Цимбалюка.

Напомним, 8 декабря министр культуры и СтратКому Николай Точицкий сообщил об увольнении исполняющего обязанности директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергея Быкова.

4 декабря стало известно, что Тамила Ташева покинула пост постоянного представителя главы государства в Крыму. Она перешла на работу в парламент после решения ЦИК об избрании ее нардепом.