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Политика

Зеленский уволил Кислицу из ООН и ряд послов Украины: полный список

Зеленский, президент
Фото: Скрин видео | Президент Украины Владимир Зеленский

Президент уволил восемь должностных лиц — послов Украины и представителей при ООН или других международных организациях.

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В субботу, 21 декабря, указом президента Владимира Зеленского были уволены послы в ряде стран. Об этом говорится на сайте президента.

Да, было уволено:

  • посла Украины в Республике Руанда Андрея Праведника;
  • посла Украины в Республике Словения Андрея Тарана;
  • посла Украины в Литовской Республике Петра Бешту;
  • посла Украины в Японии Сергея Корсунского;
  • посла Украины в Республике Индонезия и представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству Василия Гамянина;
  • посла Украины в Китайской Народной Республике Павла Рябикина;
  • представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филипенко;
  • постоянного представителя Украины при ООН, посла Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству Сергея Кислицу.
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Вместо этого было назначено:

  • послом Украины в Республике Руанда Вячеслава Яцюка;
  • послом Украины в Республике Филиппины Юлию Федив;
  • послом Украины в Литовской Республике Ольгу Никитченко;
  • послом Украины в Венгрии Федора Шандора;
  • послом Украины в Республике Словения Петра Бешту;
  • послом Украины в Демократической Республике Конго Василия Гамянина;
  • постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Цимбалюка.
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Напомним, 8 декабря министр культуры и СтратКому Николай Точицкий сообщил об увольнении исполняющего обязанности директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергея Быкова.

4 декабря стало известно, что Тамила Ташева покинула пост постоянного представителя главы государства в Крыму. Она перешла на работу в парламент после решения ЦИК об избрании ее нардепом.