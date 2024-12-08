Призывал к переговорам с боевиками "Л/ДНР": Минкульт уволил главу Центра страткоммуникаций

По словам министра культуры Николая Точицкого, назначение Сергея Быкова на должность нужно было для того, чтобы переименовать Научный центр развития туризма в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) уволило исполняющего обязанности директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергея Быкова. Об этом сообщил министр культуры и страткома Николай Точицкий.

"Относительно обсуждения в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директора уволен приказом МКСК", — написал Точицкий.

На момент публикации материала сам Быков не комментировал свое увольнение.

Скандал с назначением Быкова

6 декабря Министерство культуры и стратегических коммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", а 7 декабря стало известно, что исполняющим обязанности директора этого учреждения назначили политического консультанта Сергея Быкова.

В комментарии "Детектору медиа" Сергей Быков заявил, что одним из первых шагов в должности будет аудит работы Центра за предыдущий период. Общее же направление работы Центра, которое определено стратегией, не меняется.

Однако журналисты нашли в сети информацию о том, как Сергей Быков называл Революцию Достоинства "государственным переворотом" и призвал освободить из-под стражи экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова.

В январе 2018 года Быков утверждал, что на оккупированных территориях в формированиях "ЛНР" "ДНР" российских граждан нет, а Киев должен объявить амнистию боевикам.

Также Быков считал, что можно заниматься внешней политикой "с позиции украиноцентризма" и вместо сотрудничества с ЕС и НАТО нужно воплощать в жизнь "мирный план Медведчука".

Сам Сергей Быков заявил, что после назначения медиа пытаются сформировать искаженное представление о его прошлом, взглядах и профессиональной деятельности.

"Я никогда не сотрудничал с Медведчуком или политическими силами, которые продвигали пророссийскую повестку дня. Наоборот моя позиция всегда была и остается последовательно проукраинской", — написал он в соцсети, добавив, что победа Украины была, есть и останется его приоритетом.

Быков также признался, что ему, как человеку, который, по его словам, работает на победу Украины, приходится выполнять разную работу, иногда "неблагодарную", как вот юридически-техническую перерегистрацию.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства.

В этот же день Кабмин ввел должность Правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, которую занял Игорь Смелянский.