Закликав до переговорів з бойовиками "Л/ДНР": Мінкульт звільнив очільника Центру страткомунікацій

За словами міністра культури Миколи Точицького, призначення Сергія Бикова на посаду потрібне було для того, щоб перейменувати Науковий центр розвитку туризму на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) звільнило виконувача обов'язків директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Бикова. Про це повідомив міністр культури та страткому Микола Точицький.

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", — написав Точицький.

На момент публікації матеріалу сам Биков не коментував своє звільнення.

Скандал з призначенням Бикова

6 грудня Міністерство культури та стратегічних комунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", а 7 грудня стало відомо, що виконувачем обов'язків директора цієї установи призначили політичного консультанта Сергія Бикова.

У коментарі "Детектору медіа" Сергій Биков заявив, що одним з перших кроків на посаді буде аудит роботи Центру за попередній період. Загальний же напрям роботи Центру, який визначений стратегією, не змінюється.

Проте журналісти знайшли в мережі інформацію про те, як Сергій Биков називав Революцію Гідності "державним переворотом" й закликав звільнити з-під варти ексочільника фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова.

У січні 2018 року Биков стверджував, що на окупованих територіях у формуваннях "ЛНР" "ДНР" російських громадян немає, а Київ має оголосити амністію бойовикам.

Також Биков вважав, що можна займатися зовнішньою політикою "з позиції україноцентризму" й замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати в життя "мирний план Медведчука".

Сам Сергій Биков заявив, що після призначення медіа намагаються сформувати викривлене уявлення про його минуле, погляди та професійну діяльність.

"Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською", — написав він у соцмережі, додавши, що перемога України була, є і залишиться його пріоритетом.

Биков також зізнався, що йому, як людині, яка, за його словами, працює на перемогу України, доводиться виконувати різну роботу, іноді "невдячну", як от юридично-технічну перереєстрацію.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності.

У цей же день Кабмін запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, яку обійняв Ігор Смілянський.