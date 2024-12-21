Зеленський звільнив Кислицю з ООН та низку послів України: повний список

Президент звільнив вісьмох посадовців — послів України та представників при ООН чи інших міжнародних організаціях.

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У суботу, 21 грудня, указом президента Володимира Зеленського було звільнено послів у низці країн. Про це йдеться на сайті президента.

Так було звільнено:

посла України в Республіці Руанда Андрія Праведника;

посла України в Республіці Словенія Андрія Тарана;

посла України в Литовській Республіці Петра Бешту;

посла України в Японії Сергія Корсунського;

посла України в Республіці Індонезія та представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом Василя Гамяніна;

посла України в Китайській Народній Республіці Павла Рябікіна;

представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко;

постійного представника України при ООН, посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом Сергія Кислицю.

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Натомість було призначено:

послом України в Республіці Руанда Вячеслава Яцюка;

послом України в Республіці Філіппіни Юлію Федів;

послом України в Литовській Республіці Ольгу Нікітченко;

послом України в Угорщині Федора Шандора;

послом України в Республіці Словенія Петра Бешту;

послом України в Демократичній Республіці Конго Василя Гамяніна;

постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенія Цимбалюка.

Нагадаємо, 8 грудня міністр культури та СтратКому Микола Точицький повідомив про звільнення виконувача обов'язків директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Бикова.

4 грудня стало відомо, що Таміла Ташева покинула посаду постійного представника голови держави в Криму. Вона перейшла на роботу до парламенту після рішення ЦВК про обрання її нардепкою.