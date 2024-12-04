Зеленський звільнив свою представницю в Криму Ташеву: у Раді з'явиться нова нардепка

Колишня постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева стала народною депутаткою і ввійде до складу фракції "Голос". Це стало можливим завдяки відмові її колеги з партійного списку.

Колишня постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева офіційно визнала, що перейде на роботу до парламенту після рішення ЦВК про обрання її народною депутаткою за списками від партії "Голос". Про це політикиня повідомила у своєму Facebook.

Ташева підтвердила, що покинула посаду постійного представника голови держави в Криму. Пізніше на сайті президента України з'явився указ Зеленського про звільнення Ташевої "згідно з поданою нею заявою".

Політикиня також оприлюднила звіт за час своєї роботи на посаді представниці глави держави в Криму, а також пояснила мотивацію подальшого переходу до роботи у Верховній Раді.

"Так, найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте", — написала політикиня.

Наразі залишається невідомо, що займе місце Ташевої на посаді постійного представника президента України в Криму. В заяві пресслужби ЦВК від 25 листопада вказано, що Таміла Ташева визнана обраною народною депутаткою після відмови від депутатського мандату Івана Примаченка.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 29 жовтня помер народний депутат України Олег Макаров, який представляв партію "Голос". Політику було 59 років, пресслужба українського парламенту не уточнює причини раптової смерти нардепа від "Голосу".

Також ми писали, що НАБУ підозрює народну депутатку в незаконному збагаченні на 20 млн грн. За даними слідства, на отримані гроші депутатка купила будинок на Одещині, у якому проживає зараз.