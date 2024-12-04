Зеленский уволил свою представительницу в Крыму Ташеву: в Раде появится новый нардеп

Бывшая постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева стала народным депутатом и войдет в состав фракции "Голос". Это стало возможным благодаря отказу ее коллеги из партийного списка.

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что перейдет на работу в парламент после решения ЦИК об избрании ее народным депутатом по спискам от партии "Голос". Об этом политик сообщила в своем Facebook.

Ташева подтвердила, что покинула пост постоянного представителя главы государства в Крыму. Позже на сайте президента Украины появился указ Зеленского об увольнении Ташевой "согласно поданному ею заявлению".

Политик также обнародовала отчет за время своей работы на должности представительницы главы государства в Крыму, а также объяснила мотивацию дальнейшего перехода к работе в Верховной Раде.

"Да, в ближайшее время я перейду работать в Верховную Раду Украины. Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но в конце концов оно принято", — написала политик.

Пока остается неизвестно, что займет место Ташевой на посту постоянного представителя президента Украины в Крыму. В заявлении пресс-службы ЦИК от 25 ноября указано, что Тамила Ташева признана избранным народным депутатом после отказа от депутатского мандата Ивана Примаченко.

Напомним, Фокус сообщал, что 29 октября умер народный депутат Украины Олег Макаров, который представлял партию "Голос". Политику было 59 лет, пресс-служба украинского парламента не уточняет причины внезапной смерти нардепа от "Голоса".

Также мы писали, что НАБУ подозревает народного депутата в незаконном обогащении на 20 млн грн. По данным следствия, на полученные деньги депутат приобрела дом в Одесской области, в котором проживает сейчас.