США вперше відмовилися підтримати заяву СОТ, яка засуджує агресію РФ, — Reuters

За словами журналістів, Вашингтон намагається встановити тісні відносини з Москвою. Це перший випадок, коли США не підтримали заяву, яку публікують щорічно з моменту повномасштабного вторгнення військ РФ у лютому 2022 року.

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У середу, 25 лютого, Сполучені Штати утрималися від співавторства спільної заяви Світової організації торгівлі, яка засуджує російську агресію в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичне джерело.

Буде повідомлено, що це перший випадок, коли Сполучені Штати не підтримали заяву, яку публікують щороку від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року — черговий сигнал, що вказує на те, що США намагаються налагодити стосунки з Росією, зазначають журналісти.

Понад 40 країн Організації погодилися із заявою, яку було поширено на сесії СОТ щодо огляду торгівлі з Україною. Серед іншого, Європейський союз, Велика Британія, Канада та Австралія.

За словами авторів публікації, постійна місія США при ООН у Женеві не відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін спробує отримати на переговорах те, чого не домігся на фронті в Україні. За словами міністра Байби Браже, за три роки повномасштабної війни Кремль не досяг усіх своїх цілей. Але це не означає, що Росія від них відмовилася.

Також повідомлялося, що представників України вперше запросили на NATO Innovation Challenge. Мета форуму в тому, щоб залучити інноваційні рішення для зміцнення оборонних можливостей Альянсу. Тема хакатону 2025 року присвячена рішенням із протидії бомбам, що коригуються.