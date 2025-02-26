США впервые отказались поддержать заявление ВТО, осуждающее агрессию РФ, — Reuters

По словам журналистов, Вашингтон пытается установить тесные отношения с Москвой. Это первый случай, когда США не поддержали заявление, публикуемое ежегодно с момента полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года.

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В среду, 25 февраля, Соединенные Штаты воздержались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации, которое осуждает российскую агрессию в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщится, что это первый случай, когда Соединенные Штаты не поддержали заявление, которое публикуется каждый год с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года — очередной сигнал, укрывающий на то, что США пытаются наладить отношения с Россией, отмечают журналисты.

Больше 40 стран Организации согласились с заявлением, которое было распространено на сессии ВТО по обзору торговли с Украиной. Среди прочего, Европейский союз, Великобритания, Канада и Австралия.

По словам авторов публикации, постоянная миссия США при ООН в Женеве не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин попытается получить на переговорах то, чего не добился на фронте в Украине. По словам министра Байбы Браже, за три года полномасштабной войны Кремль не достиг всех своих целей. Но это не означает, что Россия от них отказалась.

Также сообщалось, что представителей Украины впервые пригласили на NATO Innovation Challenge. Цель форума в том, чтобы привлечь инновационные решения для укрепления оборонных возможностей Альянса. Тема хакатона 2025 года посвящена решениям по противодействию корректируемым бомбам.