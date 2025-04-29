Початок прямих переговорів з Україною: Лавров про пропозицію перемир'я Путіна (відео)

Запропоноване президентом РФ Володимиром Путіним перемир'я до дня перемоги стане початком прямих переговорів з Україною без попередніх умов.

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Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Наша пропозиція, яку президент Путін озвучив, це початок прямих переговорів без попередніх умов", — заявив він.

Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Далі міністр звинуватив українську владу в здатності "організовувати провокації".

"Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як це перемир'я буде організовано", — додав чиновник.

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