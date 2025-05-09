Найближчі два дні: Мерц заявив про швидке 30-денне перемир'я в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, що припинення вогню в Україні на 30 днів можна домогтися вже в майбутні вихідні.

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Його заяву цитує німецький таблоїд Bild.

"У мене є велика надія, що цими вихідними буде досягнуто домовленості про перемир'я в Україні. Тепер м'яч на боці Москви", — коротко зазначив він сьогодні у Брюсселі.

Приводом для дипломатичних зусиль стала "триденна пауза" з боку Росії, оголошена її президентом Володимиром Путіним через святкування 80-річчя дня перемоги. Київ не погодився з такою формою перемир'я: як і у Вашингтоні, він вимагає 30-денного припинення вогню, уточнює видання.

Цей підхід підтримали Велика Британія, Франція і Польща. Тепер РФ, на його думку, зобов'язана погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів.

"Ми підготували спільне комюніке, яке в основному збігається з американською пропозицією. Тепер м'яч на боці Москви", — зауважив канцлер.

Перемир'я в Україні на 30 днів: на Банковій висловлюють скептицизм

Зазначимо, що на прес-конференції з головою Євроради Антоніу Коштою німецький чиновник заявляв про початок "серйозних переговорів" щодо завершення війни в Україні.

Незважаючи на заяви Мерца, в оточенні президента України Володимира Зеленського висловлюють скептицизм.

"Поки що ми не побачили готовності Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню", — розповів Bild український дипломат.

Українська сторона також зазначає, що Путін досі порушував усі домовленості.

"Чому цього разу має бути інакше?" — запитало урядове джерело.