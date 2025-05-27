ЗМІ заявили про "крах співпраці" між США та ЄС щодо санкцій проти РФ: в ОП відреагували

Німецькі ЗМІ поширили інформацію про те, що відбулося припинення співпраці Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу у сфері протидії обходу російських санкцій, бо переговори "зазнали краху". Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував це та заявив, що взаємодія між партнерами триває.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, повідомлення про провал співпраці є "великим перебільшенням".

"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах у Європі, де обговорювали й обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", що був? Ні, але виключно через політичний контекст. Чи [відбувся] "розвал співпраці"? Абсолютно точно ні", – написав він.

Власюк зауважив, що в межах санкційної коаліції відбувається активний обмін інформацією та ідеями.

"Усі приблизно в курсі планів інших. Брити готують санкції. ЄС готує 18-й пакет. ЄС буде важко отримати без США "+" від Угорщини щодо продовження санкцій. Підготовлені пакети США стосуються тіньового флоту й обходу санкцій, як і ЄС", – повідомив він.

Німецькі ЗМІ про "крах співпраці" між США та ЄС щодо санкцій

Раніше видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що перемовини Євросоюзу зі Сполученими Штатами Америки щодо спільної боротьби з ухиленням Росії від санкцій провалилися. Про це видання дізналося, ознайомившись із внутрішнім звітом Міністерства закордонних справ Німеччини.

Звіт підготувало німецьке дипломатичне відомство після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, що відбулося 20 травня у Брюсселі.

Відповідно до конфіденційного документа, керівник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван повідомив про "повний крах трансатлантичної координації щодо ухилення РФ від санкцій".

За його словами, спільна інформаційно-просвітницька робота припинилася. Також "втратила імпульс" у цьому відношенні співпраця G-7.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість ввести санкції проти Росії вже цього тижня, але все може різко змінитися.

Фокус також писав, що керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що санкції проти Росії не працюють. Танкери з росiйською нафтою спокійно йдуть через Балтійське море.