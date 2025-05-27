СМИ заявили о "крахе сотрудничества" между США и ЕС по санкциям против РФ: в ОП отреагировали

Немецкие СМИ распространили информацию о том, что произошло прекращение сотрудничества Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в сфере противодействия обхода российских санкций, потому что переговоры "потерпели крах". Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг это и заявил, что взаимодействие между партнерами продолжается.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сообщения о провале сотрудничества являются "большим преувеличением".

"Общаюсь с американцами-санкционщиками, и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Или тот же "импульс", что был? Нет, но исключительно из-за политического контекста. Или [произошел] "развал сотрудничества"? Абсолютно точно нет", — написал он.

Власюк отметил, что в рамках санкционной коалиции происходит активный обмен информацией и идеями.

"Все примерно в курсе планов других. Бриты готовят санкции. ЕС готовит 18-й пакет. ЕС будет трудно получить без США "+" от Венгрии по продлению санкций. Подготовленные пакеты США касаются теневого флота и обхода санкций, как и ЕС", — сообщил он.

Немецкие СМИ о "крахе сотрудничества" между США и ЕС по санкциям

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что переговоры Евросоюза с Соединенными Штатами Америки по совместной борьбе с уклонением России от санкций провалились. Об этом издание узнало, ознакомившись с внутренним отчетом Министерства иностранных дел Германии.

Отчет подготовило немецкое дипломатическое ведомство после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, которое состоялось 20 мая в Брюсселе.

Согласно конфиденциальному документу, руководитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан сообщил о "полном крахе трансатлантической координации по уклонению РФ от санкций".

По его словам, совместная информационно-просветительская работа прекратилась. Также "потеряло импульс" в этом отношении сотрудничество G-7.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести санкции против России уже на этой неделе, но все может резко измениться.

Фокус также писал, что руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко считает, что санкции против России не работают. Танкеры с российской нефтью спокойно идут через Балтийское море.