Убивство Киви: екснардепа "здав" СБУ бізнесмен через борг у 30 млн рублів, — росЗМІ
В РФ затримано підозрюваного в причетності до вбивства колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. За версією російських слідчих, інформацію про місцеперебування Киви міг передати Службі безпеки України Араїк Амірханян, який виїхав у РФ після отримання підозри у привласненні бюджетних коштів.
Про це пише російське медіа Baza.
За словами російських журналістів, підозрюваний у причетності до вбивства Киви 44-річний громадянин Вірменії Араїк Амірханян з початку травня вже перебуває в СІЗО-8 Московської області у справі про хабар.
Слідчі вважають, що Амірханян увійшов до Киви в довіру, стежив за ним певний час, а потім передав українським спецслужбам інформацію про його місце проживання. Після цього кілер розстріляв екснардепа у Підмосков'ї в грудні 2023 року.
Російське медіа Mash пише, що Араїк Амірханян "злив" дані про Іллю Киву СБУ, щоб не віддавати йому борг у розмірі 30 млн рублів.
Убивство Іллі Киви: що відомо про Араїка Амірханяна
В Україні Амірханяна оголошено в розшук. У квітні 2021 року проти нього було запроваджено санкції Ради національної безпеки і оборони. У червні 2021 році СБУ повідомляла про викриття одного з підприємств Миколаївської області, яке завдало збитків державі на понад 280 млн грн. Підозри в організації схеми було оголошено менеджменту ТДВ "Первомайський спецкар’єр", яким фактично володів Амірханян.
У 2021 році президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Араїка Амірханяна, який має також вірменський паспорт.
Убивство Іллі Киви: деталі
РосЗМІ повідомляли, що в Підмосков'ї знайшли тіло екснардепа-зрадника Іллі Киви 6 грудня 2023 року. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив смерть Киви.
РосЗМІ 7 грудня оприлюднили нові подробиці загибелі Киви та повідомили з посиланням на правоохоронців, що колишнього нардепа вбили пострілом у голову з пістолета, а на тілі виявили два кульові поранення. Тіло знайшли в снігу обличчям униз на території готелю "Велич Country Club".
Джерела Фокусу в спецслужбах підтверджували, що за ліквідацією Киви стоять агенти СБУ.