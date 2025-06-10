Убийство Кивы: экс-нардепа "сдал" СБУ бизнесмен из-за долга в 30 млн рублей, — росСМИ

В РФ задержан подозреваемый в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По версии российских следователей, информацию о местонахождении Кивы мог передать Службе безопасности Украины Араик Амирханян, который выехал в РФ после получения подозрения в присвоении бюджетных средств.

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Об этом пишет российское медиа Baza.

По словам российских журналистов, подозреваемый в причастности к убийству Кивы 44-летний гражданин Армении Араик Амирханян с начала мая уже находится в СИЗО-8 Московской области по делу о взятке.

Следователи считают, что Амирханян вошел к Киве в доверие, следил за ним определенное время, а затем передал украинским спецслужбам информацию о его месте жительства. После этого киллер расстрелял экс-нардепа в Подмосковье в декабре 2023 года.

Российское медиа Mash пишет, что Араик Амирханян "слил" данные об Илье Киве СБУ, чтобы не отдавать ему долг в размере 30 млн рублей.

Убийство Ильи Кивы: что известно об Араике Амирханяне

В Украине Амирханян объявлен в розыск. В апреле 2021 года против него были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. В июне 2021 года СБУ сообщала о разоблачении одного из предприятий Николаевской области, которое нанесло ущерб государству более чем на 280 млн грн. Подозрения в организации схемы были объявлены менеджменту ОДО "Первомайский спецкарьер", которым фактически владел Амирханян.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Араика Амирханяна, который имеет также армянский паспорт.

Араика Амирханяна в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ Фото: Instagram / araikamirkhanian

Убийство Ильи Кивы: детали

РосСМИ сообщали, что в Подмосковье нашли тело экс-нардепа-предателя Ильи Кивы 6 декабря 2023 года. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил смерть Кивы.

РосСМИ 7 декабря обнародовали новые подробности гибели Кивы и сообщили со ссылкой на правоохранителей, что бывшего нардепа убили выстрелом в голову из пистолета, а на теле обнаружили два пулевых ранения. Тело нашли в снегу лицом вниз на территории отеля "Величие Country Club".

Источники Фокуса в спецслужбах подтверждали, что за ликвидацией Кивы стоят агенты СБУ.