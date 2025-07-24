Війна прийде в Європу: Сійярто пояснив, чому Україну не візьмуть до Євросоюзу (відео)

На думку глави МЗС Угорщини, нові члени ЄС мають зробити блок сильнішим. Україна занурена у війну з Росією і здатна тільки послабити Євросоюз.

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Угорщина виступає проти вступу України до Європейського Союзу, оскільки цей крок принесе війну. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Україна безумовно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка перебуває у стані війни, сама принесе війну в ЄС", — заявив чиновник.

Такого сценарію ніхто в Європі не бажає і поточний стан України доволі сильно послабить об'єднання, упевнений Сійярто.

Якщо ми говоримо про розширення Євросоюзу, то його нові держави-члени мають зробити його сильнішим. Україна, безумовно, не здатна на це. Країна бере участь у війні", — пояснив глава МЗС.

Сіярто також назвав несправедливим виділення мільярдів євро на підтримку України. Гроші угорських платників податків не повинні на це витрачатися, упевнений він.

"Угорщина — постачальник електрики №1 в Україну. Ми постачаємо електрику у величезних обсягах. Ми допомагаємо їхнім біженцям. Але ми не можемо дозволити зруйнувати Угорщину", — підсумував він.

На момент публікації матеріалу пресслужба МЗС України не коментувала заяву Петера Сіярто.

Нагадаємо, політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан нещодавно сказав, що його країна ніколи не просила Україну воювати з РФ від імені угорців і європейців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував Україні санкціями через смерть жителя Закарпаття, якого могли побити в ТЦК.