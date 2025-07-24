Война придет в Европу: Сийярто объяснил, почему Украину не возьмут в Евросоюз (видео)

По мнению главы МИД Венгрии, новые члены ЕС должны сделать блок сильнее. Украина погружена в войну с Россией и способна только ослабить Евросоюз.

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Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский Союз, так как этот шаг принесет войну. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу CNN.

"Украина определенно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, находящаяся в состоянии войны, сама принесет войну в ЕС", — заявил чиновник.

Такого сценария никто в Европе не желает и текущее состояние Украины довольно сильно ослабит объединение, уверен Сийярто.

Если мы говорим о расширении Евросоюза, то его новые государства-члены должны сделать его сильнее. Украина, безусловно, не способна на это. Страна участвует в войне", — пояснил глава МИД.

Сийярто также назвал несправедливым выделение миллиардов евро на поддержку Украины. Деньги венгерских налогоплательщиков не должны на это тратиться, уверен он.

"Венгрия — поставщик электричества №1 в Украину. Мы поставляем электричество в огромных объемах. Мы помогаем их беженцам. Но мы не можем позволить разрушить Венгрию", — заключил он.

На момент публикации материала пресс-служба МИД Украины не комментировала заявление Петера Сийярто.

Напомним, политический директор и советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан недавно сказал, что его страна никогда не просила Украину воевать с РФ от имени венгров и европейцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозил Украине санкциями из-за смерти жителя Закарпатья, которого могли избить в ТЦК.