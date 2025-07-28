РФ закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною — де вони знаходяться — карта

Російський уряд офіційно закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Відповідне рішення набуде чинності 1 серпня 2025 року.

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Уряд РФ юридично закріпив закриття 20 пунктів пропуску, які не працюють, на кордоні з Україною. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті офіційного оприлюднення правових актів.

"Закрити з 1 серпня 2025 року пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені відповідно до Угоди між урядом Російської Федерації та урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 року, згідно з переліком, наведеним у додатку", — йдеться в документі.

До списку увійшли 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску. Частина з них розташована на території так званих "нових регіонів" Росії. Усі зазначені КПП наразі не працюють.

Автомобільні пункти пропуску, які закриє РФ:

Бєлгородська область: Безімено, Вергелевка, Клименки, Тішанка;

Брянська область: Біла Берізка, Зернове;

Воронезька область: Новобіла;

Курська область: Тьоткіно (Бояро-Лєжачі);

Ростовська область: Донецьк (Північний), Куйбишеве (Дьяково), Можаєвка, Тітовка.

Залізничні пункти пропуску, які закриє РФ:

Бєлгородська область: Долбіно, Роз’їзд Вистріл;

Воронезька область: Гартмашевка;

Курська область: Локоть, Тьоткіно;

Ростовська область: Роз’їзд Кар’єр 122 км, Чьортково.

Росія закриє пункти пропуску на кордоні з Україною Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська продовжують активні спроби просунутися на Харківському напрямку, зокрема перетнули кордон біля села Мілове та відкрили нові шляхи атаки. Фокус дослідив нові загрози для регіону, які саме стратегічні цілі переслідує ворог, з якими проблемами стикається на фронті та як українські військові стримують наступ супротивника.

Фокус також писав, що ЗСУ підтвердили звільнення Кіндратівки. Прикордонне село більше не під контролем РФ.