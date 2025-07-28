РФ закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной — где они находятся — карта

Российское правительство официально закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Соответствующее решение вступит в силу 1 августа 2025 года.

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Правительство РФ юридически закрепило закрытие 20 неработающих пунктов пропуска на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального обнародования правовых актов.

"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, согласно перечню, приведенному в приложении", — говорится в документе.

В список вошли 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска. Часть из них расположена на территории так называемых "новых регионов" России. Все указанные КПП пока не работают.

Автомобильные пункты пропуска, которые закроет РФ:

Белгородская область: Безымянное, Вергелевка, Клименки, Тишанка;

Брянская область: Белая Березка, Зерновое;

Воронежская область: Новобела;

Курская область: Теткино (Бояро-Лежачи);

Ростовская область: Донецк (Северный), Куйбышево (Дьяково), Можаевка, Титовка.

Железнодорожные пункты пропуска, которые закроет РФ:

Белгородская область: Долбино, Разъезд Выстрел;

Воронежская область: Гартмашевка;

Курская область: Локоть, Теткино;

Ростовская область: Разъезд Карьер 122 км, Чертково.

Россия закроет пункты пропуска на границе с Украиной Фото: скриншот

Напомним, российские войска продолжают активные попытки продвинуться на Харьковском направлении, в частности пересекли границу возле села Меловое и открыли новые пути атаки. Фокус исследовал новые угрозы для региона, какие именно стратегические цели преследует враг, с какими проблемами сталкивается на фронте и как украинские военные сдерживают наступление противника.

Фокус также писал, что ВСУ подтвердили освобождение Кондратовки. Пограничное село больше не под контролем РФ.